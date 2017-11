Leideanna taistil: don lucht siúil scaipthe

Posted on

Chun an fhírinne a insint, is féidir liom a bheith an-scaipthe ag amanna, caillim mo chuid rudaí, déanaim dearmad ar mo chuid rudaí agus ní féidir liom treoracha a leanúint chun mo shaol a shábháil. Ar ndóigh, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina mhíbhuntáiste nuair a bhíom ag taistil, ach thar na blianta d’fhorbair mé leideanna agus cleasanna chun a chinntiú go ritheann mo thuras go réidh.

Coinnigh cóipeanna i gcónaí:

Ní féidir liom brath ar láimh amháin an méid ama a chaill mé mo thicéid eitleáin, ticéid bus, ticéid traenach agus cáipéisí tábhachtacha eile. Is féidir leis a bheith an-bhearránach agus moill gan ghá a chur ar do thuras. Chun é seo a stopadh, coinním cóip de mo chuid doiciméid thábhachtacha uile sna apps iBooks agus Wallet ar mo iPhone, chomh maith le cóip chlóite i mo bhagáiste láimhe. Ar an mbealach seo táim ullmhaithe i gcónaí don chás is measa.

Málaí ar Málaí ar Málaí:

Is mise an duine is measa as dearmad a dhéanamh ar míreanna tábhachtacha agus mé ag phacáil, agus rudaí a fhágáil taobh thiar dom in óstáin. Ó go leor botúin a dhéanamh, d’fhoghlaim mé an bealach is fearr chun é seo a sheachaint. Tá málaí beaga agam taobh istigh de mo chás, a chuirim míreanna ar leith isteach iontu, chun a chinntiú nach féidir liom iad a chailleadh. Tá mála agam le haghaidh; earraí maisíochta, fo-éadaí, seodra, míreanna leictreonacha, srl. Ar an mbealach seo, tá áit ag gach rud agus ní féidir é a chailliúint.

Tá seicliostaí mar do chara is fear:

Mura scríobhaim rud éigin síos ní dhéanfaidh mé cuimhneamh air riamh, mar sin tá seicliostaí tar éis mo shaol a shábháil níos mó ná uair amháin agus mé ag taisteal. An oíche sula bhfágann mé, scríobhaim sios gach rud a gcaithfidh mé a dhéanamh, is cuma cé chomh simplí is atá sé. Nuair atá mé cinnte go bhfuil gach rud scríofa sios agam, déanfaidh mé an liosta mar mo spárálaíscáileáin ar mo ghuthán, mar sin caithfidh mé breathnú air ar feadh an maidin ar fad.

Tá uainiú tábhachtach:

Ní féidir liom a rá leat cé mhéad uair a bhí orm a reáchtáil trí shlándáil aerfoirt chun eitleán a ghabháil, nó cé mhéad uair a rug mé air bus mar a bhí sé ag fágáil an stáisiúin. Tá an tráthúlacht an-tábhachtach nuair a bhíonn tú ag taisteal, agus ní mór duit a chinntiú go bhfágann tú go leor ama le haghaidh éigeandálaí ar do thuras. Ná bí ag caitheamh seodra nó criosanna is tú ag dul tríd shlándáil aerfoirt, déan cinnte go bhfuil do chuid doiciméid go léir réidh le dul agat agus fágáil am le haghaidh moilleanna. Ghabháil tú buíochas leat féin níos déanaí.

Tá súil agam go gcuideoidh na leideanna seo leat ar do chéad turas eile, agus déan cinnte nach bhfaighidh tú gafa i aerfort Stansted don oíche ar fad mar a rinne mise an deireadh seachtaine seo. Geallaim, is fearr a bheith ullmhaithe.

Le Rebecca Fisher